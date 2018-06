Frostpunk: il nuovo aggiornamento gratuito introduce la Survivor Mode

11 bit studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Frostpunk. L'update introduce la tanto attesa Survivor Mode, una modalità che innalza ulteriormente il livello di sfida, proponendo una difficoltà che punisce ogni errore del giocatore.

Gli utenti che sono riusciti a padroneggiare il gioco anche a difficoltà Hard potranno misurare le proprie abilità con la Survivor Mode. In questa modalità non sarà possibile mettere in pausa e tutti i progressi verranno salvati automaticamente. Ciò vuol dire che dovremo pianificare in fretta le nostre mosse e le decisioni prese saranno definitive. Si tratta solo del primo di una lunga serie di update gratuiti che 11 bit studios lancerà nel corso del 2018 e oltre. Per l'anno corrente gli sviluppatori hanno in programma la modalità inedita Endurance (una sorta di endless mode), un nuovo scenario intitolato The Builders, nuove opzioni di personalizzazione e la Photo Mode.

Frostpunk è un survival gestionale ambientato in una versione alternativa del diciannovesimo secondo in cui la Terra è completamente ricoperta di ghiaccio e neve. In questo mondo ostile, i superstiti lottano per la sopravvivenza riunendosi in piccoli insediamenti (che spetterà a noi gestire) nei pressi di grandi generatori di calore. Per il momento Frostpunk è disponibile esclusivamente su PC, la software house ha tuttavia confermato di essere al lavoro sulle versioni Playstation 4 e Xbox One.