Frostpunk: il nuovo gioco degli autori di This War of Mine uscirà su PC il 24 aprile

Sebbene fosse previsto entro marzo , nuovo gioco survival degli autori di, sarà pubblicato su PC (via Steam e GOG.com) il 22 aprile 2018.

"Volevamo rilasciare il gioco entro il primo quarto dell'anno, ma alla fine abbiamo deciso di rimandare", ha dichiarato il managing director di 11 bit Studios, Grzegorz Miechowski. "La ragione è semplice: avevamo bisogno di più tempo per rifinire quello che è per noi il miglior gioco realizzato ad oggi da 11 bit Studios. Per noi, il valore di produzione è sempre la cosa più importante ed un prodotto privo di bug e accuratamente bilanciato è cruciale per offrire il tipo di esperienza che desideriamo. This War of Mine era un gioco unico che girava attorno alle scelte morali, e Frostpunk porterà questo concetto ad un livello successivo. È vero che ci è voluto del tempo per arrivare qui, ma sono felice di poter dire che ne è valsa la pena!".

Frostpunk uscirà il 24 aprile su Steam e GOG.com. In cima all'articolo potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer pubblicato dalla software house.