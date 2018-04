Frostpunk: il nuovo trailer ci illustra gli 11 aspetti fondamentali del gioco

Atteso al lancio su PC durante la prossima settimana, Frostpunk, dagli autori dell'apprezzato This War of Mine, torna a mostrarsi quest'oggi con un nuovo trailer pubblicato da 11 bit Studios che ci illustra le 11 caratteristiche principali del titolo survival-gestionale.

"In un mondo completamente congelato, l'uomo ha sviluppato una tecnologia basata sull'utilizzo del vapore per poter combattere il rigidissimo freddo. La società, nel suo stato attuale, si rivela inefficace e ha bisogno di cambiare affinchè le persone sopravvivano. Cosa significa questo? Cosa succede quando la moralità si scontra con la sopravvivenza? Pensate a come il desiderio innato della sopravvivenza possa cambiarci alla fine, farci diventare peggiori, migliori, più forti o più deboli, più o meno umani".

Per quanto gestire efficacemente la propria città sarà di fondamentale importanza, i giocatori potranno anche spostarsi in zone più periferiche ed esplorare la rigida "Frostland", dove andare in cerca di materiali e rifornimenti.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Frostpunk sarà disponibile su PC a partire dal 24 aprile. Il titolo è atteso anche su PlayStation 4 e Xbox One: a tal riguardo, 11 bit Studios ha lasciato aperte le speranze che Frostpunk possa arrivare su console entro il 2018.