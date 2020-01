Frostpunk: lo strategico hardcore si espande con The Last Autumn, ecco il video di lancio

Dopo averne preannunciato l'arrivo su PC e successivamente su PS4 e Xbox One, gli sviluppatori di 11 Bit Studios accompagnano il lancio di The Last Autumn con un video che illustra le novità e le sorprese riservateci dalla prima espansione maggiore dello strategico hardcore Frostpunk.

The Last Autumn si riallaccia alla storia di questo titolo post-apocalittico per farne da prequel e farci assistere all'avvento delle nevi perenni che, nella versione base, ricoprono oramai l'intera superficie della Terra, obbligando il genere umano a una vita di stenti all'interno di comunità con mille problemi e poche speranze di sopravvivenza.

La nuova ambientazione di questo DLC ci mostra un mondo non ancora sommerso dai ghiacci: il nostro compito sarà quello di preparare la società in vista dell'Invero incombente attraverso la creazione del generatore e delle strutture necessarie a garantire il benessere dei propri compagni di sventura.

L'espansione di Frostpunk introduce 25 edifici inediti, una campagna complementare alla storia originaria, due nuove sezioni del Codice che consentono ai legislatori di plasmare la propria società e una nuova variante della modalità Infinita, chiamata Costruttori e ricca di sfide originali da affrontare partendo da situazioni e soluzioni diverse rispetto alla linea narrativa principale.

In attesa di scoprire quando potremo assistere al lancio di The Last Autumn su console, vi ricordiamo che Frostpunk è disponibile "gratis" su Xbox Game Pass e che su queste pagine abbiamo analizzato l'ultimo strategico degli autori di This War of Mine con la nostra recensione di Frostpunk.