Frostpunk: le versioni PS4 e Xbox One potrebbero arrivare entro il 2018

Frostpunk, il nuovo gioco degli autori di This War of Mine, farà il suo debutto su PC il prossimo 24 aprile. Come confermato da 11 bit studios ai microfoni di DualShockers, il gioco si trova attualmente in sviluppo anche per PS4 e Xbox One, con una finestra di lancio fissata entro il 2018.

In occasione del PAX East 2018 di Boston, i colleghi di DualShockers hanno intervistato il senior marketing manager di 11 bit studios Karol Zajaczkowski, chiedendo ulteriori delucidazioni sullo sviluppo di Frostpunk. Apprendiamo che le versioni PlayStation 4 e Xbox One del titolo sono attualmente in lavorazione, con i ragazzi di 11 bit studios impegnati a riadattare il sistema di controllo e l'interfaccia per il pad.

Dal momento che Frostpunk si presenta a tutti gli effetti come un gestionale/survival, l'interfaccia della versione PC è stata pensata per funzionare con mouse e tastiera, sfruttando la rapidità di puntamento del mouse e la versatilità della tastiera. Con un opportuno lavoro di ottimizzazione, tuttavia, il titolo sarà godibile anche su console tramite l'utilizzo del pad.

Zajaczkowski ha dunque confermato le versioni PS4 e Xbox One di Frostpunk, senza però menzionare Nintendo Switch. Interrogato sulla questione, il senior marketing manager di 11 bit studios ha confermato che al momento non è stata pianificata nessuna versione Switch, visto che il team deve ancora valutare la fattibilità del porting. Che il gioco possa arrivare prima o poi anche sulla console ibrida, comunque, non è ancora da escludere.

Ricordiamo che Frostpunk sarà disponibile su PC a partire dal 24 aprile, per poi arrivare anche su PlayStation 4 e Xbox One in seguito.