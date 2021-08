Frontier, un racing open world per PlayStation creato interamente in Dreams: il trailer

Oltre che per ricreare i mondi di gioco più iconici di PlayStation, tra cui quello di Ratchet & Clank Rift Apart, le infinite possibilità creative messe a disposizione da Media Molecule con il suo Dreams vengono sfruttate da tantissimi appassionati per creare esperienze completamente originali.

È questo il caso di Frontier, un intrigante racing open world realizzato dallo sviluppatore amatoriale sanderobros, che si è avvalso dell'aiuto del visual designer SDorin il quale si è occupato di aspetti quali il design delle automobili, gli elementi di customizzazione, le decalcomanie e di alcune aggiunte alla fisica dei veicoli. Come potete osservare visionando il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, il titolo permette di esplorare un esteso mondo open world costituito da diversi biomi, di sfrecciare e derapare all'interno delle più disparate ambientazioni, nonché di lanciarsi in alcune sfide estreme. Potrebbe insomma essere una buona alternativa a Forza Horizon in caso siate impossibilitati a giocare l'acclamata esclusiva Microsoft (qui trovate la nostra Anteprima di Forza Horizon 5).

Dreams è ora disponibile su PS5 e PS4. L'ultimo aggiornamento del titolo di Media Molecule ha introdotto i 60fps dell'interfaccia utente. Per ulteriori approfondimenti sul peculiare titolo targato Sony vi rimandiamo alla nostra Recensione di Dreams.