Fortnite: Epic Games svela la prima action figure ufficiale, Alla Deriva

Epic Games ha presentato la prima di una serie di action figure ufficiali di Fortnite. Il personaggio in questione è Alla Deriva (Drift, in lingua originale), facente parte del Pass della Battaglia della Stagione 5.

Donald Mustard, Worldwide Creative Director di Epic, ha mostrato la statuina nella sua confezione su Twitter e ha rivelato alcuni interessanti retroscena sulla sua realizzazione. Lo sviluppatore ha spiegato di essere cresciuto giocando con le action figure di G.I. Joe e Star Wars, e che l'obiettivo del team è quello di creare le migliori statuine possibili. In una delle foto in calce alla notizia è possibile vedere l'originale dipinta a mano, utilizzata come base per la produzione di massa che sarà effettuata in collaborazione con Jazwares, compagnia specializzata del settore. Si tratta a tutti gli effetti della prima statuina ufficiale, dal momento che le altre presenti in commercio sono solo prodotti con licenza.

Nel pacchetto, oltre alla statuina, sono inclusi anche un piccone e un muro di legno. Sulla confezione, sotto al nome del personaggio, è presente la dicitura Solo Mode. Probabilmente, in futuro verranno messi in vendita anche dei set da 2 (Duo Mode) e da 4 (Squad Mode). Il debutto nei negozi di Alla Deriva e delle altre action figure del set (che non sono ancora state svelate) è fissato per il primo dicembre. Maggiori dettagli sui prezzi e sulla distribuzione verranno diffusi nei prossimi giorni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Fortnite è stato eletto Gioco dell'Anno ai Golden Joystick Awards e che nella Battaglia Reale è stata depotenziata la Torretta Montata.