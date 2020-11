Forza Horizon 5 uscirà nel 2021? Per Grubb potrebbe arrivare prima di Motorsport

Con il suo aggiornamento grafico gratuito, Forza Horizon 4 è stato uno dei giochi a mostrare fin da subito i muscoli di Xbox Series X al lancio. A due anni dall'uscita il racing open world di Playground Games continua ad essere molto giocato dall'utenza Microsoft, eppure c'è fame di novità...

I fan di Forza Horizon sono stati abituati fin troppo bene in passato, poiché non hanno mai dovuto attendere più di due anni tra un capitolo e l'altro. Di recente, in ogni caso, sono cambiate un bel po' di cose: Turn 10 ha chiesto più tempo per sviluppare il nuovo Forza Motorsport, mentre Playground Games è entrata nella famiglia degli Xbox Game Studios e ha avviato i lavori sul nuovo Fable. Forza Horizon 5 si sta facendo attendere più del previsto, ma c'è qualcuno che afferma di conoscere la sua finestra di lancio...

Quel qualcuno è Jeff Grubb, ormai noto giornalista di VentureBeat che negli ultimi tempi si è distinto per un bel po' di previsioni azzeccate e qualche svista. Nel corso di una recente puntata del Podcast di PSVG Blog (dopo un'ora, 25 minuti e 10 secondi per l'esattezza) ha affermato che il prossimo Forza Horizon potrebbe vedere la luce nel 2021, probabilmente anche prima del nuovo Forza Motorsport di Turn 10: "Il nuovo Forza Motorsport è stato annunciato qualche mese fa, ma credo che potremmo avere il prossimo Forza Horizon anche prima, forse nel corso del prossimo anno". I ragazzi di Playground Games sarebbero molto avanti nello sviluppi, e pronti ad arrivare sul mercato prima dei colleghi di Turn 10, pur non avendo ancora annunciato alcunché- Nel corso del podcast, che potete ascoltare anche voi in calce a questa notizia, Grubb ha anche affermato di avare degli indizi sull'ambientazione, anche se ha preferito non parlarne. Dopo il Colorado, l'Italia, la Francia, l'Australia e la Gran Bretagna, dove vi piacerebbe viaggiare nel prossimo Horizon su Xbox Series X|S e PC?