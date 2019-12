È FTL: Faster Than Light il nuovo gioco gratis sull'Epic Games Store

Puntuale come ogni giorno, arriva anche oggi il titolo in regalo per tutti gli utenti che dispongono di un account attivo sull'Epic Games Store. A partire da ora i giocatori potranno scaricare senza costi aggiuntivi per le prossime 24 ore FTL: Faster Than Light.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Faster Than Light è un simulatore ambientato nello spazio e con numerosi elementi tipici dei roguelike. L'obiettivo del gioco è quello di gestire una nave con relativo equipaggio e spostarsi all'interno di una galassia generata in maniera procedurale. FTL è solo uno dei tanti giochi dati in regalo degli ultimi giorni sullo store di Epic e domani, venerdì 27 dicembre 2019, ne verrà dato un altro alle ore 17:01.

Ecco di seguito i requisiti di sistema minimi del gioco:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: 1,7 GHz

RAM: 1 GB

Grafica: risoluzione minima 1280x720

Spazio d'archiviazione: 200 MB

Oltre alla promozione dei giochi gratuiti, che continuerà fino all'inizio del prossimo anno, è ora possibile anche riscattare un buono del valore di 10 euro che potrà essere utilizzato nel negozio entro maggio 2020 per qualsiasi titolo che abbia un costo superiore a 14,90 euro.