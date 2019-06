Il Fucile a Pompa è finalmente tornato in Fortnite Battaglia Reale!

L'aggiornamento 9.30 #1 di Fortnite pubblicato oggi 25 giugno ha introdotto un bel po' di novità, tra le quali spiccano l'evento 14 Giorni d'Estate e le nuove varianti Epica e Leggendaria del Revolver.

L'update, in ogni caso, si è rivelato molto importante anche per il meta della Battaglia Reale, dal momento che ha rimosso e contemporaneamente reinserito un bel po' di armi ed oggetti. Il Fucile d'assalto tattico raro, la Granate a impulsi, la Fenditura portatile e il Cannone pirata sono stati spostati nel magazzino. Allo stesso tempo, sono stati riportati in gioco la Granata a onda d'urto, la Mitraglietta silenziata (per controbilanciare la rimozione del Fucile d'assalto tattico raro e fornire una valida alternativa alla Mitraglietta a raffica), il Revolver non comune/raro e, soprattutto, il Fucile a pompa!

Il Fucile a pompa era stato rimosso all'inizio dello scorso mese di maggio, ma Epic Games ha infine optato per la sua reintroduzione. Ecco la spiegazione che ci ha fornito: "Abbiamo ricevuto molti commenti sull'efficacia del Fucile pesante tattico e del Fucile pesante da combattimento, quindi vorremmo fare qualche esperimento in un mondo in cui il Fucile a pompa completa la gamma di fucili pesanti".



Cosa ne pensate? Siete felici del suo ritorno? Intanto, come parte dell'evento 14 Giorni d'Estate, è stata reintrodotta la Mitragliatrice Leggera: quest'arma, tuttavia, rimarrà in gioco per un solo giorno, dopodiché sarà sostituita da un'altra vecchia gloria.