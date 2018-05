Fuga da Halo: anche il Team Envy abbandona la scena competitiva

Un'altra famosissima organizzazione di esport ha deciso di abbandonare la scena competitiva di Halo. Il Team Envy ha annunciato ufficialmente che il roster attivo nella scena competitiva di Halo non parteciperà più ad alcun evento.

Il team composto da Justin "Pistola" Deese, Jesse "bubudubu" Moeller, Joseph "TriPPPeY" Taylor, Tom "Saiyan" Wilson e il coach Emanuel "Hoaxer" Lovejoy cercheranno, con tutta probabilità, una nuova formazione con cui proseguire la carriera.

Il team Envy è entrato per la prima volta nella scena competitiva di Halo nel novembre del 2015. Da allora l'organizzazione ha vinto alcuni tornei tra cui l'ESL Burbank a dicembre 2016 e l'UMG di Daytona a maggio 2017.

Più di recente il Team Envy si è classificato al terzo posto nel Campionato del mondo di Halo 2018 a marzo, portando a casa $ 100.000, Envy ha anche ottenuto un secondo posto al campionato del mondo del 2017.

Il Team Envy, dunque, si unisce agli OpTic Gaming, organizzazione che aveva abbandonato Halo a marzo nonostante il team avesse uno dei più forti roster della storia. Envy ha dichiarato che l'organizzazione non ha "intenzione di competere per il resto della stagione 2018", il che lascia la porta aperta per un potenziale ritorno su Halo dopo quest'anno.

Con un'altra organizzazione di grande nome che lascia la scena di Halo, molti fan già si chiedono cosa il futuro abbia in serbo per questo esport un tempo estremamente popolare.