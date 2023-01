Fuga Melodies of Steel 2 arriva a maggio: il trailer conferma il lancio su Xbox Game Pass

Nel corso della notte, gli abbonati al servizio Microsoft hanno potuto festeggiare il lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush e il reveal della data di lancio di titoli come Redfall e Minecraft Legends.

Al termine dell'Xbox Developer Direct, il colosso di Redmond ha inoltre svelato l'elenco dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio e febbraio 2023. Un bottino decisamente ricco, che traghetterà il pubblico verso una primavera densa di appuntamenti. A questi ultimi, si aggiunge ora anche il debutto di Fuga: Melodies of Steel 2, nuovo titolo degli autori di Dragon Ball Z: Kakarot e Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il team di CyberConnect2 ha infatti svelato che il gioco esordirà il prossimo 11 maggio 2023, con ingresso al Day One nel catalogo Xbox Game Pass. Con una distribuzione esclusivamente in formato digitale, Fuga: Melodies of Steel 2 approderà su PC (via Steam ed Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.



La primavera di Xbox Game Pass si arricchisce dunque di un'ulteriore uscita, che farà seguito al lancio di Redfall, il cui debutto è stato ufficializzato per il prossimo 2 maggio 2023.