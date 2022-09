Fuga Melodies of Steel 2 arriverà anche su Xbox Game Pass: la conferma dal Giappone

Come promesso dagli autori di Dragon Ball Z: Kakarot, il nuovo progetto di Fuga: Melodies of Steel 2 si è mostrato al Tokyo Game Show 2022, con la fiera nipponica che ha accolto anche l'annuncio della finestra di lancio del titolo.

Atteso su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, il nuovo Action RPG di CyberConnect2 è ora protagonista di un'ulteriore conferma. La software house ha infatti confermato che Fuga: Melodies of Steel 2 sarà disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One. Al momento, manca una data precisa, ma gli autori si aspettano di rendere il gioco disponibile su PC e console nel corso del 2023.

La conferma del supporto al servizio di abbonamento di Microsoft è giunta per voce di Hiroshi Matsuyama, CEO di CyberConnect2. In origine scettico sulla compatibilità tra gaming e sottoscrizioni, il game designer ha infatti confermato di aver mutato in parte la propria visione e di aver deciso di offrire un primo supporto a Xbox Game Pass.

Dopo l'annuncio del debutto di Ni no Kuni e Ni no Kuni 2 su Xbox Game Pass e dell'imminente esordio di Deathloop nel catalogo del servizio, l'abbonamento proposto da Microsoft si appresta ad ad accogliere un ampio numero di produzioni nel corso dei prossimi mesi.