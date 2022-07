Fuga Melodies of Steel 2: il GDR degli autori di Dragon Ball Z Kakarot arriva nel 2023

Dopo aver dato vita a fortunate trasposizioni videoludiche di celebri serie anime come Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba: The Hinokami Cronicles e i capitoli di Naruto: Ultimate Ninja, CyberConnect2 si sta occupando del prosieguo della sua IP originale, Fuga Melodies of Steel.

Dopo aver anticipato l'arrivo di succose novità aprendo il sito teaser dedicato al progetto, la software house nipponica ha ora fornito una data di lancio per il secondo capitolo del franchise GDR, annunciando che Fuga Melodies of Steel 2 sarà disponible su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2023.

Il sequel sarà caratterizzato da un sistema di combattimento migliorato, e includerà nuove armi e operazioni di battaglia perfezionate che consentono scontri tattici, rapidi e intuitivi. La "Modalità Turbo" sarà disponibile dall'inizio del gioco.

I percorsi diramati offriranno un maggiore grado di libertà ed è stato implementato anche il supporto dei dirigibili per gli spostamenti. Le scelte del giocatore influenzeranno la storia attraverso il "sistema di giudizio". L'accumulo delle decisioni che prenderemo altererà la storia e le relazioni tra i personaggi.

In una nuova intervista concessa a Famitsu è stato svelato che il team di sviluppo è attualmente composto da 60 persone, e che l'idea iniziale era quella di realizzare una trilogia (non è chiaro se questo sarà il capitolo conclusivo della serie). La storia è ambientata un anno dopo il "vero finale" dell'episodio originale, e se possedete un file di salvataggio del primo gioco otterrete un bonus in questo seguito. Lo studio ha inoltre svelato che Malt sarà il protagonista dell'avventura, e che gli scenari di gioco saranno raddoppiati rispetto al capostipite della serie.