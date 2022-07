Fuga Melodies of Steel 2, il reveal ha una data: un GDR dal team di Dragon Ball Z Kakarot

La storia di CyerConnect2 è saldamente legata all'universo del mondo manga e anime, con produzioni del calibro di Dragon Ball Z: Kakarot, Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba: The Hinokami Cronicles e la serie di Naruto: Ultimate Ninja.

Ma la software house si nutre anche di IP originali, come Fuga: Melodies of Steel, apprezzato GDR esordito nel corso del 2021. Nel raccontare la storia di un pacifico villaggio colpito dalla guerra, il titolo metteva i giocatori nei panni di un gruppo di bambini determinati a salvare le proprie famiglie, grazie all'utilizzo di un potente carro armato. Ora, sembra che il gioco sia pronto a ricevere un sequel.

Il team di CyberConnect2 ha infatti aperto un sito teaser per Fuga: Melodies of Steel 2, con il quale si conferma l'imminente annuncio di maggiori dettagli sull'avventura. Oltre al titolo del gioco, il portale riporta infatti un invito a tenersi pronti alla comunicazione di ulteriori informazioni nel corso della giornata di giovedì 28 luglio 2022. Per il momento, dalla software house non sono giunte ulteriori comunicazioni in merito, ma l'attesa per saperne di più su Fuga: Melodies of Steel 2 non sarà troppo lunga.



Dopo il successo di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles e Dragon Ball Z Kakarot, CyberConnect 2 è dunque pronta a proporre al pubblico una inedita avventura ruolistica.