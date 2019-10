La fuga degli streamer da Twitch: l'esodo continua? Mixer si ingrandisce

Dopo i due colpi di mercato messi a segno dalla piattaforma di Microsoft (ovvero Ninja e da ultimo Shroud) ora un altro popolare streamer della scuderia di Twitch si sta per aggiungere all'elenco di produttori di contenuti in procinto a passare a Mixer. Questa volta pare sia Cory "King Gothalion" Michael.

Su Twitch, Michael può contare su una base di oltre un milione di follower. Ora però ha annunciato su Twitter che si trasferirà su Mixer. Attualmente, il suo nuovo account Mixer ha già accumulato quasi 11.000 follower solo poche ore dopo aver annunciato il trasferimento.

In un video successivo al suo annuncio, Michael ha spiegato i nobili motivi che l'hanno spinto a maturare questa decisione. Lo streamer crede che lavorare con una collaborazione più stretta con Xbox e Microsoft gli consentirebbe di aiutare più streamer, raccogliere più soldi per beneficenza e organizzare eventi più grandi. Ha anche detto che apparirà ancora in altri stream su altre piattaforme, anche se il suo canale principale sarà esclusivo di Mixer.

Insomma, sembra che Microsoft sia seriamente intenzionata a far crescere il proprio servizio streaming reclutando le maggiori personalità della rete (voci, nonostante le smentite, circolano sul prossimo passaggio del Dr. DisRespect), anche se i numeri al momento restino comunque esigui.

Dopo che Ninja è passato a Mixer ad agosto, la piattaforma non ha visto un enorme aumento del numero di spettatori e interazioni.