Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins si mostra nel primo video gameplay

Nel corso delha mostrato per la prima volta in azione, nuovo titolo dedicato al celebre manga/anime.

Nel filmato, che trovate in apertura di notizia, è possibile dare uno sguardo al caratteristico sistema di combattimento. Si tratta di un gioco di ruolo strategico a turni, simile ai titoli della serie Super Robot Wars (il team di sviluppo, B.B. Studio, è infatti lo stesso). Per l'occasione è anche stato svelato il Plan-1051 Behemoth della Amalgaman, trovate le immagini in galleria.

Full Metal Panic! Fight! Who Dares Wins è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4 e verrà lanciato in Giappone nel corso del mese di aprile. Bandai Namco non ha ancora fatto alcuna menzione sul suo arrivo in Occidente, ma la versione nipponica comprenderà i sottotitoli in lingua inglese.