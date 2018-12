Full Throttle Remastered gratis su GOG per un periodo di tempo limitato

Per celebrare in grande stile l'inizio dei Saldi Invernali GOG, CD Projekt regala a tutti gli utenti Full Throttle Remastered, riedizione dell'acclamata avventura grafica punta e clicca degli anni 90 firmata Tim Schafer.

Per scaricare gratuitamente Full Throttle Remastered non dovete fare altro che andare su GOG.com, effettuare l'accesso e cliccare su "Get it free". Il gioco verrà aggiunto automaticamente alla libreria e rimarrà vostro per sempre. L'iniziativa sarà valida per i prossimi due giorni. Di seguito potete consultare i requisiti di sistema:

Sistema operativo: Windows 7 o superiore

Processore: Intel Core™ 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon™ X2 2.8 GHz, o superiore

Memoria RAM: 4 GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD / Intel HD 4000 Graphics, o equivalente

hark Disk: 8 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con Windows

Note aggiuntive: GPU che supporta OpenGL 3.3 o superiore

Full Throttle Remastered è ambientato in un futuro alternativo in cui tutti i mezzi a motore sono stati abbandonati in favore di veicoli hovercraft. Il protagonista della storia è Ben Throttle, capo della banda di motociclisti Polecat che viene ingiustamente accusato dell'omicidio di Malcolm Corley, presidente dell'ultima fabbrica di motociclette dello stato. Approfitterete dell'occasione per riscoprire una delle avventure grafiche anni '90 più amate di sempre?