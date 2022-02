Fullmetal Alchemist compie 20 anni: Scar nel teaser del prossimo progetto!

Nel 2022, cade una ricorrenza importante per l'universo manga, con l'acclamata serie di Fullmetal Alchemist che festeggia il suo ventesimo anniversario.

Firmata da Hiromu Arakawa e diventata pressoché istantaneamente un cult assoluto per gli amanti del genere, l'epopea che vede protagonisti i fratelli Elric è amata da milioni di fan in tutto il mondo. Grazie ad una trama articolata e appassionante e a personaggi indimenticabili del calibro di Roy Mustang, Riza Hawkeye, Maes Hughes o Alex Luis Armostrong, la serie di Fullmetal Alchemist è passata rapidamente dalla carta ad altri media.



Dopo il successo delle due serie anime dedicate, la pubblicazione di un adattamento live action e l'annuncio di Fullmetal Alchemist Mobile da parte di Square Enix, sembra che qualcos'altro stia bollendo in pentola. In rete ha infatti fatto la sua comparsa un nuovo sito teaser, il cui dominio - "vengeance-scar.jp" - porta in sé un'interessante promessa, confermata dall'unica immagine presente sul portale. Di qualunque cosa si tratti, pare proprio che Scar ne sarà il protagonista assoluto!

Per saperne di più, sembra che sarà però necessario pazientare. All'apertura del sito web ufficiale del teaser, appare infatti chiaramente la dicitura "tra 13 giorni". A questo punto, l'annuncio del progetto misterioso dovrebbe avere luogo il prossimo mercoledì 2 marzo 2022: siete curiosi di saperne di più?