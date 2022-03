Fullmetal Alchemist Mobile: la serie manga accoglie un nuovo videogioco

Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo sul progetto di Fullmetal Alchemist Mobile, il promettente videogioco di Square Enix ambientato nella dimensione del capolavoro manga di Arakawa Hiromu.

Nata per celebrare i vent'anni dell'iconica serie di Arakawa, l'esperienza ruolistica di Fullmetal Alchemist Mobile proverà a trasportare le complesse dinamiche narrative del manga in un titolo che dovrebbe fare la felicità di tutti gli appassionati, grazie a un comparto grafico di prim'ordine e a un impianto ludico quantomai stratificato.

Osservando con attenzione le scene di gameplay e gli spezzoni in cinematica pubblicati fino ad oggi da Square Enix, è chiara l'intenzione della software house nipponica di voler plasmare un ibrido tra un action RPG dall'impronta strategica. Nel corso dei combattimenti, infatti, avremo modo di alternare il personaggio da controllare per attingere al potere dei singoli membri della squadra e moltiplicare, così facendo, la forza degli attacchi da sferrare ai nemici di turno nella cornice di campi di battaglia con griglia a scacchiera.

Per saperne di più su quest'opera, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere l'anteprima di Fullmetal Alchemist Mobile a firma di Antonello "Kirito" Bello, con tutte le riflessioni sulle attività da svolgere e sui personaggi da incrociare esplorando la dimensione fantasy di questo ambizioso titolo per sistemi iOS e Android.