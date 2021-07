FullMetal Alchemist Mobile: Square Enix svela il gioco per iOS e Android

Dopo aver discusso della world map di FF7 Remake Parte 2, le alte sfere di Square Enix sorprendono gli appassionati della serie di FullMetal Alchemist con l'annuncio di un videogioco per sistemi mobile che celebrerà i vent'anni dell'iconico manga di Hiromu Arakawa.

Il progetto, in sviluppo per sistemi iOS e Android, andrà a riallacciarsi agli eventi illustrati nel manga (e presumibilmente anche negli anime e live action) per sintetizzare l'esperienza narrativa offerta dall'epopea di Arakawa in un titolo che, pur con tutte le limitazioni dei giochi mobile, dovrebbe far felici gli appassionati.

Il lancio di FullMetal Alchemist Mobile è previsto per l'inverno del 2021: il teaser trailer confezionato dalla divisione nipponica di Square Enix non fornisce ulteriori dettagli sull'impianto ludico e non contribuisce a chiarire se il titolo sia destinato o meno ad arrivare anche in Occidente nella medesima finestra temporale.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli sul gameplay di questo progetto per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Square Enix, vi ricordiamo che l'autrice di Fullmetal Alchemist inizierà una nuova serie a breve, come riferito nei giorni scorsi dalla stessa fumettista ai giornalisti di Shonen Gangan.