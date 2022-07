Fullmetal Alchemist Mobile sempre più vicino, esce il 4 Agosto in Giappone

La compagnia giapponese Square-Enix ha finalmente rivelato la data d'uscita di Fullmetal Alchemist Mobile, trasposizione videoludica per smartphone del celebre manga di Hiromu Arakawa. Il gioco uscirà il 4 agosto in Giappone su dispositivi Android e iOS, mentre ancora non abbiamo notizie in merito all'uscita della versione europea.

L'annuncio è stato accompagnato da una ricca trasmissione in streaming che ci ha permesso di dare un ulteriore sguardo alle caratteristiche principali di questo titolo mobile. Come già anticipato nella nostra anteprima di Fullmetal Alchemist Mobile, il titolo si presenterà come un ibrido con elementi RPG e di strategia, e vi permetterà di rivivere gli eventi più importanti della trama attraverso una ricca serie di filmati interamente in 3D, arricchiti dalla presenza di un cast di doppiatori 'molto stravagante'.

Per chi non conoscesse il manga, Fullmetal Alchemist segue le gesta di due alchimisti di nome Edward e Alphonse Elric, impegnati in un lungo viaggio per recuperare la pietra filosofale. L'obiettivo? Recuperare i loro corpi perduti durante un esperimento di trasmutazione andato male.



La serie continua ad avere un grande successo nonostante il passare degli anni e ora, dopo un liveaction in arrivo prossimamente, spuntano anche i Funk Pop! ufficiali di Fullmetal Alchemist. O forse siete più interessati alla statua da 2000 euro tratta dal manga?