FullMetal Alchemist: prime informazioni sul gioco da tavolo di Square-Enix

Dopo averne semplicemente annunciato l'arrivo a marzo del 2022 in Giappone, Square-Enix fornisce i primi dettagli riguardanti il gioco da tavolo di FullMetal Alchemist, tra le serie manga ed anime giapponesi che più hanno trovato fortuna in Occidente.

Si tratta di un gioco da tavolo cooperativo in cui i partecipanti assumono il ruolo di Edward Elric e dei suoi alleati mentre cercano di attivare un Cerchio di Trasmutazione Inverso per fermare i piani del Padre, il principale antagonista della serie e creatore degli Homunculus che hanno manipolato l'ascesa e la caduta di molteplici paesi durante la serie. Il gioco supporta da 1 a 4 giocatori, con questi che possono segliere di controllare Edward, Al, Roy Mustang, Riza Hawkeye, Scar o Lin Yao. Nel gioco sono rappresentati anche gli antagonisti Pride, Wrath, Envy e Solf Kimblee.

Il gioco da tavolo di FullMetal Alchemist sarà pubblicato per la prima volta in Giappone il 26 marzo 2022. Al momento non ci sono notizie riguardanti una possibile distribuzione sul mercato occidentale. La scelta di Square-Enix di puntare in modo ancor più convinto sui prodotti basati sulla celebre serie appare sensata, dal momento che i prodotti a tema FullMetal Alchemist continuano ad essere fortemente richiesti da parte degli appassionati, vedasi il recente caso dei jeans personalizzati con i fratelli Elric diventati virali in rete.