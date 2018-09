Fumito Ueda: emergono nuovi dettagli sul prossimo gioco del papà di ICO

Tramite le pagine di Famitsu emergono nuovi dettagli sul prossimo progetto di genDesign, studio capitanato da Fumito Ueda, papà di ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian.

Il produttore e game designer giapponese è stato intervistato da Famitsu e in questa occasione ha rivelato che "il nuovo gioco si trova attualmente in fase di test.... sto sperimentando nuove idee ma non è detto che tutte possano trovare spazio nel prodotto completo. E' una sfida ma l'obiettivo è quello di cercare di arrivare ad avere una demo stabile e poi continuare lo sviluppo e introdurre nuove funzionalità"

Ueda specifica poi che sebbene genDesign sia un piccolo studio indipendente le ambizioni della compagnia sono decisamente alte: "l'obiettivo è quello di dare vita a qualcosa che sia grande almeno come i precedenti giochi a cui ho lavorato", infine Fumito specifica che il suo nuovo progetto sarà qualcosa di completamente nuovo e non un sequel.

A inizio anno genDesign ha pubblicato una cartolina con un presunto concept che sembra essere legato al progetto, tuttavia ad oggi il nuovo gioco di Fumito Ueda è ancora avvolto nel mistero e lo stesso game designer giapponese ha fatto capire di non essere ancora pronto per parlarne pubblicamente.