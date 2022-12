Fumito Ueda, il nuovo gioco dopo The Last Guardian: l'autore spera nel 2023

Per il momento, gli unici indizi a disposizione del pubblico in merito alle attività di genDesign sono rappresentati dalla pubblicazione di una serie di concept art del nuovo gioco di Fumito Ueda.

Dopo aver conquistato gli appassionati con i poetici racconti intessuti in Shadow of the Colossus, ICO e nell'indimenticabile The Last Guardian, l'autore videoludico freme per presentare la sua prossima creazione. I lavori di sviluppo, tuttavia, sembrano essere stati notevolmente rallentati dalla crisi sanitaria internazionale, al punto che al momento ancora non è stato ancora reso noto nemmeno il titolo della creazione di genDesign.

Nonostante le difficoltà, Fumito Ueda guarda con ottimismo al 2023. Intervistato dalla redazione di Famitsu, il creativo ha garantito che la software house sta lavorando a pieno regime per poter infine alzare il sipario sul progetto. "L'intera genDesign sta lavorando duramente per poter finalmente annunciare qualcosa, - ha dichiarato Ueda - quindi per favore continuate a darci il vostro supporto". Che il 2023 possa essere il momento giusto per fare una prima conoscenza dell'erede di The Last Guardian, ICO e Shadow of the Colossus?



In attesa di saperne di più, non resta altro da fare che continuare a cercare indizi nelle misteriose concept art del nuovo gioco di Fumito Ueda!