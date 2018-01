Fumito Ueda, papà di The Last Guardian, pubblica una misteriosa immagine teaser

, il nuovo studio di, ha aggiornato recentemente il proprio sito ufficiale con una misteriosa immagine teaser pubblicata insieme agli auguri di buon anno. L'artwork in questione però potrebbe nascondere interessanti indizi sul prossimo progetto del team.

Sappiamo che Ueda, papà di ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, è attualmente al lavoro su un nuovo gioco, titolo del quale però non sappiamo assolutamente nulla. L'immagine in questione mostra una giovane ragazza seduta su un altare mentre a destra possiamo intravedere un pugno chiuso appartenente probabilmente a una creatura gigantesca, almeno a giudicare dalle proporzioni.

Non è chiaro se l'artwork sia in qualche modo legato al nuovo gioco di Fumito Ueda anche se l'ipotesi sembra molto probabile. Cosa ne pensate di questa immagine misteriosa?