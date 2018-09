Fumito Ueda spiega perché si è affidato al fondo Kowloon Nights per il suo prossimo gioco

In un'intervista concessa ad EDGE Magazine e riportata dai colleghi di WCCFTech, il celebre designer Fumito Ueda, creatore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha spiegato perché lui e il suo team genDesign hanno deciso di affidarsi al fondo Kowloon Nights per finanziare il prossimo progetto.

Ecco cosa ha detto al riguardo: "Possiamo approcciarci al nostro prossimo progetto con un elevato grado di libertà. Come sviluppatore preferisco concentrarmi sull'aspetto creativo e non ricevere continue domande su che tipo di gioco voglio creare o quale genere voglio esplorare. Abbiamo deciso di collaborare con Kowloon Nights perché hanno accettato le mie restrittive condizioni sulla libertà creativa. Il nostro obiettivo è quello di creare qualcosa di simile ai nostri precedenti progetti per quanto riguarda la scala e di spingerci ancora oltre"

Cosa ne pensate delle sue parole? Per chi non lo sapesse, Kowloon Nights è un fondo globale che si occupa di finanziare progetti indipendenti, lasciando agli sviluppatori, sia alle prime armi che non, completa libertà creativa e il controllo dell'IP creata.

Per quanto riguarda il prossimo progetto di Fumito Ueda, non sappiamo praticamente nulla. Il designer, tuttavia, ha lodato le nuove tecnologie che gli permettono di concretizzare le proprie idee in maniera più rapida ed efficace.