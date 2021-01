Fumito Ueda dopo The Last Guardian: immagine teaser del nuovo gioco?

GenDesign, lo studio fondato dal papà di ICO e The Last Guardian, ha pubblicato una cartolina di auguri per il nuovo anno, l'artwork in questione sembra nascondere un piccolo teaser del nuovo gioco di Fumito Ueda.

Come notato da Twisted Voxel, la cartolina include frammenti tratti dai precedenti giochi di Ueda come ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, a completare il tutto troviamo l'immagine di un quarto gioco non riconducibile ad un progetto già noto...

Con ogni probabilità lo scatto (qui sotto trovate un ingrandimento, purtroppo in bassa risoluzione) proviene proprio dalle immagini concept del nuovo gioco dello studio e del resto già lo scorso anno GenDesign aveva pubblicato un teaser del gioco di Ueda sempre tramite una cartolina e nel 2018 era stato mostrato un artwork oscuro con una ragazza e un gigante.

GenDesign ha firmato un contratto di publishing con Epic Games e dunque il prossimo gioco dello studio verrà pubblicato su Epic Games Store, non è chiaro però se siano in programma anche versioni per console oppure no. Non ci resta che attendere eventuali sviluppi sulla vicenda, che il 2021 possa essere l'anno giusto per scoprire a cosa sta lavorando Fumito Ueda? I lavori su The Last Guardian sono terminati nel 2016, i tempi sembrano maturi dunque per annunciare qualcosa di nuovo.