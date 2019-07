Niente fumo in Gears 5: The Coalition ha scelto di rimuovere ogni riferimento dal gioco

Dall'universo di Gears of War giunge una notizia tanto peculiare quanto interessante: sembra infatti che il prossimo capitolo della Saga non includerà alcun tipo di riferimento al fumo.

Una scelta etica da parte della software house responsabile dell'amata serie videoludica, che, secondo quanto riportato da Variety, ha la sua origine in un'iniziativa portata avanti da Truth Initiative, organizzazione no-profit. Quest'ultima avrebbe preso inizialmente contatto con i Turner Studio, la cui ELeague trasmetterà Gears Summer Series, appuntamento durante il quale il pubblico potrà vedere alcuni giocatori affrontarsi in Gears 5 Versus Multiplayer per la prima volta. Successivamente, vi è stato anche il coinvolgimento diretto del team di sviluppo di Gears 5.

In merito al progetto, Seth Ladetsky, di Turner, ha dichiarato: "Questo ha richiesto molto tempo e molto buon senso [...] È l'immagine giusta per l'ELeague - e per il gioco stesso - [...]". Sulla decisione di bandire fumo e tabacco da Gears 5 si è ovviamente pronunciato anche Rod Fergusson, responsabile di The Coalition, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ho visto in prima persona gli effetti devastanti del fumo. È sempre stato importante per me non utilizzare il fumare come strumento narrativo, il che è la ragione per la quale abbiamo fatto la consapevole scelta di evitare di valorizzare o glorificare il fumare in 'Gears 5' e ovunque nell'universo di Gears of War in futuro". Cosa ne pensate di questa iniziativa?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Gears 5 uscirà il prossimo 10 settembre: sulle pagine di Evereyeye trovate il nostro provato della modalità multiplayer Escape.