Fun and Serious Game Festival Awards 2019: tutti i vincitori premiati all'evento

Star Wars Jedi Fallen Order è stato premiato come miglior gioco dell'anno durante il Fun and Serious Game Festival 2019 che si è tenuto lo scorso weekend a Bilbao. Premi anche per Death Stranding, Blasphemous e Luigi's Mansion 3.

Star Wars Jedi Fallen Order si porta a casa anche la statuetta di miglior game design mentre Death Stranding si aggiudica un premio per la colonna sonora e un riconoscimento per la narrazione.

Premi Speciali

Yoko Shimomura

Tim Willits

Bruce Straley

Greg Street

Gioco dell'Anno

Star Wars Jedi Fallen Orden

Miglior comparto artistico

GRIS

Miglior narrative design

Death Stranding

Miglior game design

Star Wars Jedi Fallen Orden

Miglior performance in spagnolo

Claudio Serrano - Deacon St John in Days Gone

Miglior colonna sonora

Ludvig Forsell per Death Strading

Miglior gioco indie

Blasphemous

Miglior gioco spagnolo

Blasphemous

Miglior gioco sportivo

NBA 2K20

Miglior gioco per famiglie

Luigi's Mansion 3

Miglior gioco d'azione

Gears 5

Miglior RPG

The Outer Worlds

Da segnalare anche Blasphemous premiato come miglior gioco spagnolo e miglior gioco indipendente mentre Luigi's Mansion 3 trionfa nella categoria miglior gioco per famiglie. Outer Worlds è il miglior RPG dell'anno mentre NBA 2K20 si aggiudica la statuetta per la categoria di miglior gioco sportivo.