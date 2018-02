ha annunciato oggi, un nuovo "Tactical Adventure" sviluppato dallo studio Bearded Ladies, fondato da alcuni veterani del settore che hanno lavorato su produzioni com

Al momento non ci sono molti dettagli sul progetto, il gioco sarà ambientato in un mondo post apocalittico ormai distrutto e presenterà un gamplay strategico in tempo reale con elementi stealth definito simile a quello della serie XCOM.

Mutant Year Zero Road to Eden è sviluppato con l'Unreal Engine 4 e arriverà nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.