Funcom compra Cabinet Group e le IP di Conan il Barbaro, Solomon Kane e Mutant Year Zero

Mentre Tencent e NetEase fanno i conti con la stretta cinese sui videogiochi, i vertici di Funcom annunciano l'acquisizione di Cabinet Group e del suo intero portafoglio di proprietà intellettuali, ivi comprese quelle di Conan il Barbaro, Mutant Year Zero e Solomon Kane.

Con questa importante operazione, la casa di sviluppo e produzione norvegese che ha dato alla luce l'MMO di Conan Exiles si assicura tutti i diritti su questa e su tante altre IP di grande rilevanza videoludica (e non solo).

Dalla joint venture tra Funcom e Cabinet Group nasce Heroic Signatures, uno studio che si occuperà di gestire ed espandere le proprietà intellettuali del nuovo colosso dell'intrattenimento attraverso progetti che "andranno ad abbracciare tutte le forme di media, inclusi cinema, televisione, videogiochi, editoria, collezionismo e giocattoli". Sotto l'egida di Heroic Signatures troveremo così marchi di fama internazionale come Conan il Barbaro, Kult of Atlantis, Solomon Kane, Mutant Chronicles, Mutant Year Zero e Kult.

Contestualmente all'annuncio dell'acquisizione di Cabinet Group, le alte sfere di Funcom specificano che Heroic Signatures "è già operativa con un almeno un grande progetto non ancora svelato ma che si trova in fase di sviluppo".