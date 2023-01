Il fungo Cordyceps di The Last of Us ha invaso anche Google!

Nel corso delle ultime ore è arrivato sulle pagine di Google un misterioso easter egg basato sul Cordyceps, il fungo al centro dell'epidemia di The Last of Us. Scopriamo come fare per attivarlo.

Il divertente segreto, disponibile visitando la pagina principale di Google Italia, può essere attivato in tre diversi modi. Sono infatti tre le frasi da scrivere che vanno ad abilitare questo contenuto nascosto che va a celebrare la serie TV di HBO che sta avendo un incredibile successo in tutto il mondo. Che cerchiate 'The Last of Us', 'TLOU' oppure 'Cordyceps', in fondo alla pagina vi apparirà un pulsante circolare viola con l'icona bianca raffigurante un fungo: più saranno le volte che ci cliccherete sopra, più saranno i funghi che andranno ad occupare i lati dello schermo, rendendo i risultati della ricerca quasi illeggibili (potete vedere un esempio nell'immagine in calce alla notizia).

Fino a poche ore fa, il divertente easter egg di Google era disponibile esclusivamente sulla versione americana del popolare motore di ricerca, ma è ora possibile visualizzare il fungo a schermo anche sulle pagine del sito italiano.

Sapevate che il successo della serie TV di The Last of Us sta influendo positivamente sulle vendite del gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5?