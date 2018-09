Funimation vorrebbe vedere Broly nel roster di Super Smash Bros Ultimate

Funimation, il distributore di Dragon Ball negli Stati Uniti, sarebbe contenta di vedere il personaggio di Broly nel roster di Super Smash Bros Ultimate. La compagnia ha stuzzicato la curiosità dei fan con un post pubblicato su Twitter.

Come potete vedere in calce alla notizia, il tweet di Funimation è stato pubblicato in vista del nuovo Nintendo Direct previsto per oggi, ma che alla fine è stato rimandato a causa del terremoto che si è verificato in Giappone in Hokkaido.

Teniamo a precisare che al momento si tratta di una semplice speranza espressa da Funimation, e non di una conferma ufficiale dell'arrivo di Broly nel roster di Super Smash Bros Ultimate. Che la compagnia abbia voluto stuzzicare i fan di Dragon Ball e del nuovo brawler di Nintendo, però, non c'è alcun dubbio: nei prossimi giorni ne sapremo di più sui personaggi di Super Smash Bros Ultimate e sul possibile arrivo di Broly? A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nintendo.

Ricordiamo che la casa di Kyoto provvederà quanto prima a fornire una nuova data per il Nintendo Direct che era previsto nella giornata di oggi. Super Smash Bros Ultimate è atteso in esclusiva su Nintendo Switch il 7 dicembre.