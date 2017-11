hanno annunciato l'arrivo di una nuova serie di POP dedicati a, uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni. Oltre alle statuine in vinile arriveranno nei negozi anche tre peluche dedicati a Cuphead, Mugman e al Diavolo.

I Funko Pop invecono includono Cuphead, Mugman, Devil, King Dice, King Dice Chase e Legendary Chalice. Le statuine in questione saranno disponibili dal mese di febbraio 2018 insieme al peluche, Funko sta collaborando con catene come Walmart, GameStop e Best Buy per alcuni pezzi in esclusiva, al momento però gli accordi non sono stati ancora chiusi definitivamente.