Funko ha annunciato nuovi Funko POP dedicati a Fallout 76!

È periodo di novità in Casa Funko. Dopo aver annunciato la pubblicazione di nuove statuette dedicate ai celebri protagonisti di Persona 5, la Compagnia ha infatti svelato anche nuovi Funko POP dedicati a Fallout 76.

Si tratta di ben nove nuove statuette, di cui Funko ha recentemente pubblicato alcune immagini di anteprima, sia sul proprio Sito Ufficiale sia sul proprio account Twitter ufficiale. Come di consueto, potete trovare il cinguettio in questione direttamente in calce a questa news. In allegato ad esso, sono inoltre presenti due immagini, nelle quali sono appunto rappresentati i nuovi Funko POP a tema Fallout 76. Purtroppo, non è ad ora disponibile la data di pubblicazione precisa: il Sito Ufficiale di Funko riporta infatti ancora la generica dicitura "coming soon". Cosa ne pensate? Vi piacciono?

Vi ricordiamo che Fallout 76 è attualmente disponibile per PC, Playstation 4 ed Xbox One. Sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare la nostra Recensione del Titolo, a cura di Alessandro Bruni. Nel corso del mese di Gennaio, Bethesda ha pubblicato una nuova Patch, che ha introdotto diverse novità all'interno del Gioco. La Software House ha in serbo ulteriori aggiornamenti per Fallout 76, in particolare, la Patch 5 dovrebbe essere pubblicata nella parte finale del Gennaio 2019.