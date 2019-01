Funko celebra l'uscita di Kingdom Hearts 3 con nuovi prodotti a tema!

Lo sbarco di Kingdom Hearts 3 sulle nostre console domestiche è ormai vicinissimo. A celebrare l'evento, anche Funko, che ha svelato nuovi prodotti a tema!

Come potete verificare in calce a questa news, infatti, l'account Twitter ufficiale di Funko ha da poco svelato nuove statuette a tema Kingdom Hearts 3. In allegato al cinguettio, potete visualizzarne alcune immagini di anteprima.

Tra i personaggi coinvolti nell'iniziativa non manca nessuno dei personaggi principali dell'amata saga sviluppata da Square Enix. Nel formato "5 Stars" sono infatti disponibili nuove statuette di Sora, Pippo, Paperino, Topolino e dell'Heartless Guerriero. Disponibile inoltre, in esclusiva per Game Stop, la versione di Sora nel mondo di Monsters Inc. Infine, nel formato Vinyl, disponibile un formato che include una statuetta di Sora ed una di un Heartless.

Purtroppo, ad ora, il sito ufficiale di Funko non riporta una data d'uscita precisa, ma solamente la dicitura "Coming Soon". Cosa ne pensate, vi piacciono queste nuove statuette?



Ne approfittiamo per ricordarvi che Kingdom Hearts 3 sarà finalmente disponibile su Playstation 4 ed Xbox One a partire dal 29 gennaio. Recentemente, il Co-Director del gioco, Tai Yasue, ha promesso sorprese in termini di gameplay ed ha discusso del processo di sviluppo. Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che, sulle pagine di Everyeye, potete trovare uno speciale dedicato ai Mondi Disney in Kingdom Hearts 3, realizzato da Gabriele Laurino.