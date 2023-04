Funko Fusion: il videogioco ambientato nel multiverso di Funko Pop si presenta in video

La collaborazione tra 10:10 Games e Funko per il gioco AAA sui Funko Pop si concretizza con l'annuncio ufficiale di Funko Fusion, un'esperienza interattiva ambientata nel multiverso videoludico e cinematografico di queste iconiche statuette da collezione.

Il titolo, destinato ad approdare su PC e console nel 2024, immerge gli appassionati di Funko Pop! in un'avventura che ci vedrà impersonare le simpatiche action figure di Funko, sullo sfondo di ambientazioni che ricreeranno le scene più rappresentative di serie come Jurassic World, Ritorno al Futuro, The Umbrella Academy, La Cosa, La Bambola Assassina e Masters of the Universe.

Ciascuno dei personaggio Funko Pop ricostruiti nel gioco di 10:10 Games avrà una sua personalità e delle abilità uniche da sbloccare, tanto in singolo quanto in multiplayer. L'esperienza online di Funko Fusion prevede delle intense battaglie competitive e delle modalità cooperative ambientate in vasti mondi virtuali pieni di nemici da abbattere e di enigmi da risolvere.

Al timone del progetto ci sarà Jon Burton, già fondatore di TT Games e vincitore di cinque premi BAFTA per il lavoro svolto dal 1989 ad oggi su titoli come Bram Stoker's Dracula, Toy Story e le avventure di Traveller's Tales a tema LEGO.