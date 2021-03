Funko Pop!: 15% di sconto su decine di statuine da GameStopZing

Non solo videogiochi, console e accessori, da GameStopZing è possibile trovare anche tantissimi gadget ed articoli di merchandising. Si dà il caso che alcune delle statuine più apprezzate dai clienti, le Funko Pop!, possono essere acquistate in sconto per un periodo di tempo limitato!

Nell'ambito del nuovo Volantone di marzo, GameStopZing offre il 15% di sconto su una selezione comprendente 70 differenti statuine Funko Pop!, tra le quali sono comprese Albus Silente a 14,43 euro, Groot a 13,58 euro, Gandalf a 13,58 euro, Hulkbuster Bobblehead di Avengers Infinity War a 19,53 euro, Daenerys Targaryen con Giacca a 13,58 euro, Jon Snow Oltre la Barriera a 13,58 euro, Capitan Marvel Con Elmo CHASE a 29,73 euro, Crash Bandicoot a 13,58 euro e tanti, tantissimi altri.

L'offerta sui Funko Pop! è attiva esclusivamente online per un periodo limitato, ossia fino a domenica 21 marzo. Potete approfittarne recandovi sul sito ufficiale di GameStopZing. Ne approfittiamo per segnalare che da GameStopZing, se avete PS5, potete anche approfittare dei bundle DualSense + PlayStation Plus da 1 mese e Telecomando + Card PSN da 5€ + 1 mesi di Spotify.