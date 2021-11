Funko Pop! Black Friday: due statuine a soli 24 euro da GameStop!

Se collezionate Funko Pop!, allora fareste bene a dare un'occhiata alla nuova promozione lanciata da GameStop in vista del Black Friday, la giornata di sconti più pazza dell'anno.

GameStop propone infatti un'allettante promozione che consente di acquistare due statuine Funko Pop! al prezzo vantaggioso di 24 euro. Potete comporre il vostro personalissimo bundle dirigendovi a questo indirizzo, dove potete scegliere tra una vastissima selezione di statuine. Ci sono, ad esempio, quelle della serie Harry Potter, con personaggi come lo stesso protagonista, Albus Silente, Ron Weasley, Hermione Granger, Alastor Moody, Bellatrix Lestrange e Voldermort, così come quelli di Game of Thrones, come Arya, Jon Snow, Drogon e Khal Drogo. E poi ancora i franchise di Marvel, DC Comics, Tartarughe Ninja, Disney, Dune, Dragon Ball e moltissimi altri. Avete letteralmente l'imbarazzo della scelta!

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito, dal momento che la promozione è valida da oggi fino al 29 novembre, salvo esaurimento scorte. Già che ci siamo, ne approfittiamo per segnalarvi che da GameStop per il Black Friday potete trovare anche gli sconti Nintendo, gli sconti PlayStation, gli sconti Xbox e le offerte sulle console usate.