Funko Pop!: cinque idee regalo per gli amanti dei videogiochi da GameStop

Siete alla ricerca di un regalo originale da fare ad un vostro amico appassionato di videogiochi? Oppure, molto semplicemente, volete riempire e abbellire la vostra bacheca da gamer? Allora vi consigliamo cinque Funko Pop! acquistabili e in pronta consegna da GameStop che nessun amante dei videogiochi dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Tanto per cominciare, riteniamo che in nessuna collezione dovrebbe mancare un Funko Pop! di Johnny Silverhand con pistole (15,98 euro): il personaggio interpretato da Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 è diventato iconico nell'istante esatto in cui è apparso per la prima volta su schermo. Coloro che sono cresciuti a pane, PlayStation e platform, invece, impazziranno di gioia nel vedere il Funko Pop! di Crash Bandicoot (15,98 euro). Agli appassionati dell'Uomo Ragno - ce ne sono a bizzeffe lì fuori, ne siamo sicuri - consigliamo invece il Funko Pop! di Miles Morales con la Track Suit (15,98 euro), vista in MArvel's Spider-Man Miles Morales sviluppato da Insomniac Games.

Ai giocatori che sono sopravvissuti a Sekiro: Shadows Die Twice giungendo fino ai titoli di coda, consigliamo invece di esporre un trofeo in ricordo della loro impresa con il Funko Pop! di Sekiro (15,98 euro). Per il nostro ultimo suggerimento restiamo in territorio FromSoftware proponendovi il Funko Pop! del Cacciatore di Bloodborne (19,98 euro), venduto in esclusiva da GameStop.

Già che ci siamo, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla promozione per il Black Friday sui Funko Pop! di GameStop, grazie alla quale è possibile acquistare due statuine (all'interno di una selezione) al prezzo promozionale di 24 euro.