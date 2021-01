Funko Pop!: Dune, Star Wars a Dragon Ball, prenota le novità del 2021 da GameStopZing

Se siete degli appassionati dei Funko Pop!, allora fareste bene a tenervi forte, poiché nei prossimi messi arriveranno sul mercato centinaia di nuove statuine dedicate ai franchise più in voga del momento. Si dà il caso che siano tutte già prenotabili da GameStopZing, molte delle quali anche in esclusiva assoluta.

A spiccare è innanzitutto il set dedicato al film di Dune diretto da Denis Villeneuve, che comprende Duke Leto, Baron Harkonnen, Lady Jessica, Duncan Idaho e Paul Atrides, tutti venduti a 15,98 euro (il prezzo standard della maggior parte dei Funko Pop!) e in uscita il 31 agosto 2021. Novità anche per gli appassionati Star Wars, che in vista dell'uscita fissata per il 30 giugno 2021 possono già prenotare Rey con 2 spade laser, Rey con la spada laser gialla, Revitalized Palpatine e Ben Solo con la spada laser blu da Rise of the Skywalker, la più recente pellicola della saga. Ancora più ampia la scelta per gli appassionati di Dragon Ball Z, che possono preordinare Kami, Dr. Gero, Cell Prima Forma, Vegito, Goku Super Sayian con Kamehameha, Principe Vegeta e Freezer 100% Forma Finale, oltre a diversi portachiavi e tre esclusive di GameStop offerte a 19,98 euro, ossia Goku Super Saiyan con Kamehameha Glow in the Dark, Vegito Metallic e Cell Prima Forma Glow in the Dark.

Tra i Funko Pop! esclusivi di GameStop figurano anche Vision 70s da WandaVision (15 febbraio 2021), Murloc Metallic di World of Warcraft (31 marzo 2021), Miles Morales Programmable Matter Suit Glow In The Dark da Spider-Man: Miles Morales (31 marzo 2021) e Sherlock Deadpool Marvel 30° Anniversario (31 marzo 2021).

La lista dei Funko Pop! in prenotazione non si ferma qui, ovviamente. Per scoprire l'intera selezione vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di GameStop, oppure a recarvi in negozio laddove possibile nel rispetto delle normative vigenti nella vostra regione.