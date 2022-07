Funko Pop, gadget Nintendo e Minecraft in sconto da GameStop fino al 3 agosto

In occasione dei saldi estivi, GameStop propone sconti su Funko Pop!, gadget e merchandising Nintendo e Minecraft, con un risparmio compreso tra il 10% e il 20%, offerte valide online e nei negozi fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 3 agosto 2022.

Solo da GameStop centinaia di Funko Pop! scontati del 10% tra i tanti citiamo Harry Potter, Naruto, Sasuke, Harry Potter Quidditch, Kakashi, All Might, Five Nights At Freddy's, Deadpool con lo Scooter, Goku, Nappa, Thanos di Avengers Endgame e ancora i pop di Cyberpunk 2077, La Casa di Carta, Crash Bandicoot, Il Trono di Spade, Star Wars, Batman, Joker, My Hero Academia, Masters of the Universe, Marvel e tante altre serie di successo.

Sconto del 20% sul merchandising Nintendo e Minecraft, anche in questo caso i prodotti sono tantissimi tra cui UNO Minecraft, la lampada a forma di blocco ? di Super Mario, Memory di Super Mario, lo zerbino a forma di controller NES, il Labirinto Magico di Super Mario e ancora lampade, zainetti, tazze, Powerbank, diari scolastici, penne, quaderni e cancelleria, cappellini e peluche.

Una vastissima scelta di articoli, se siete interessati affrettatevi perché le offerte sono valide solo ed unicamente fino ad esaurimento scorte e non oltre il 3 agosto compreso.