Funko Pop scontati da GameStopZing: più compri e più risparmi!

GameStopZing lancia gli Sconti Big con videogiochi e accessori in offerta fino al 18 febbraio, ma non solo perchè la promozione prevede anche sconti sugli amatissimi (e ricercatissimi) Funko Pop!.

Comprando un Funko Pop a scelta da una selezione otterrete uno sconto del 10%, che sale al 20% in caso di acquisto di due pezzi e al 30% acquistando tre Funko Pop.

Tra i tanti Funko Pop! che fanno parte della promozione troviamo ad esempio Bash di Fortnite, Thanos e Thor di Avengers Endgame, Johnny Silverhand di Cyberpunk 2077, il T-800 Armato da Terminator Destino Oscuro, Naruto, il Cavaliere Nero di Fortnite, Crash Bandicoot (proposto in varie versioni), Pennywise senza trucco di IT2, Aku Aku, Nick Fury 80th, Harley Quinn Roller Derby da Birds of Prey, Monkey D. Luffy di One Piece, Marty con piumino da Ritorno al Futuro, Egon dei Ghostbusters e tantissimi altri ancora.

La promozione sui Funko Pop! in offerta è valida fino al 18 febbraio ma affrettatevi perchè i personaggi più rari e ricercati potrebbero andare sold-out in poco tempo e non è detto che una volta esauriti torneranno disponibili. Una bella occasione per arricchire la propria collezione di Funko Pop! risparmiando, fino al 30% acquistando tre diversi modellini. Niente male, vero?