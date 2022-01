Funko Pop! e statuine di Dragon Ball e Demon Slayer: le novità di gennaio di GameStop

Non solo sconti sui videogiochi, console e accessori, il Volantone di gennaio di GameStop ha anche annunciato l'arrivo di una valanga di nuovi Funko Pop! e statuine Banpresto ispirate agli anime di Dragon Ball e Demon Slayer.

Sono moltissimi i prodotti in uscita nel corso del mese di gennaio (e oltre). Per quanto riguarda i Funko Pop!, cominciamo segnalandovi la nuova serie dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie in uscita il 15 gennaio, che comprende il Cappellaio Matto, la Lepre Marzolina e il Bianconiglio, prenotabili a 15,98 euro cadauno. L'ultimo giorno del mese sarà ancora più ricco, con Beth Harmon de La Regina degli Scacchi, Boba Fett della nuova serie di Star Wars su Disney+, Neo, Trinity e Morpheus di Matrix Resurrection, Sonic per il 30° anniversario, Baby Yoda con la tazza e la famiglia Madrigal di Encanto al gran completo. Tutti i prodotti elencati sono preordinabili a 15,98 euro. Ad essi si aggiungono Geralt e Rutilia Esclusiva GameStop a 49,98 euro e Batman & The Joker Esclusiva GameStop a 29,98 euro.

Per quanto riguarda le statuine Banpresto, il 31 gennaio verranno lanciati Kimetsu No Yaba di Demon Slayer a 44,98 euro, Son Goku Super Saiyan 4 a 29,98 euro, Gogeta Super Saiyan a 29,98 euro, Golden Frieza a 45,98 euro, Vegeta Super Saiyan God a 45,98 euro, Goku Super Saiyan God a 49,98 euro, Cooler Final Form a 72,98 euro, Broly Super Saiyan '94 a 51,98 euro, Broly Super Saiyan '93 a 51,98 euro, Broly Super Saiyan full Power a 72,98 euro,

Potete visionare la selezione completa dei Funko Pop! e delle figure Banpresto in uscita a gennaio (e oltre) dirigendovi a questo indirizzo.