Funko Pop: una valanga di nuovi personaggi in preordine a prezzo scontato da GSZ

La Summer Promo di GameStopZing continua fino all'11 agosto e come parte delle offerte sul merchandising (-10% di sconto su tutti i prodotti) è possibile preordinare nuovi personaggi Funko Pop! a prezzo scontato e disponibili in esclusiva da GSZ.

Tra i Funko Pop! in offerta da GameStopZing citiamo ad esempio Voldemort con Nagini (Harry Potter) in esclusiva GameStopZing a 14.38 euro, Chicco Bolle de La Bella e La Bestia a 14.38 euro e Master Chief Game Cover Halo Combat Evolved a 22.48 euro, anche questo disponibile solo ed esclusivamente nei negozi e sul sito della catena.



E ancora il Funko Pop! Sonic dedicato alla cover di Sonic 2, Dark Wandered (Diablo II Resurrection) Cover, Cell First Form Glow in the Dark di Dragon Ball Z a 17.98 euro, Sly Cooper, Vegito Metallic (Dragon Ball Z), Gohan con Noodles di Dragon Ball Z a 17.98 euro o ancora Ghost Panther Glow in the Dark Infinity Warps a 17,98 euro.



Per tutte le novità e le offerte sui Funko Pop! in preordine potete visitare il sito di GSZ e ricordatevi che come parte della Summer Promo, GameStopZing offre il 10% di sconto su tutto il merchandising fino all'11 agosto, una buona occasione per acquistare gadget, statuine, Pop! e tantissimi altri prodotti a prezzi ridotti.