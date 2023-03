Funko spedirà in discarica oltre 30 milioni di dollari di statuine e gadget

Nemmeno il tempo di riprenderci dalla notizia delle 100 mila dollari di carte di Magic The Gathering ritrovate in una discarica texana che già ci tocca subire un altro colpo, economicamente parlando ancor più duro: Funko spedirà oltre 30 milioni dollari di statuine in discarica. Quali sono i motivi di questo, apparentemente folle, gesto?

Con un comunicato ufficiale inviato alla stampa mercoledì scorso, la compagnia ha fatto sapere che il valore totale delle merci che possiede in inventario ammonta a 246,4 milioni di dollari, un numero in crescita del 48% rispetto all'anno scorso. Si tratta di un quantitativo spropositato di statuine ed altri gadget che ha fatto inevitabilmente lievitare i costi per la gestione dei magazzini, i quali risultano essere pieni fino a quasi scoppiare. Per questo motivo, entro la fine della prima metà di quest'anno Funko si sbarazzerà di un quantitativo di prodotti per un valore totale che spazia tra i 30 e i 36 milioni di dollari.

Il CEO Brian Mariotti, arrivato nella compagnia giusto lo scorso anno a seguito di un rimpasto di esecutivi e una serie preoccupante di perdite, ha confessato che il nuovo centro di distribuzione in Arizona è talmente pieno di Funko d'aver fatto lievitare a dismisura i costi di affitto dei container. Dopo attente valutazioni, la compagnia è dunque giunta alla conclusione che spedire alla discarica l'eccesso d'inventario è più conveniente di metterlo in commercio.

Funko non se la sta passando molto bene ultimamente. Lo scorso novembre il valore delle azioni è calato a seguito dei bassi ricavi, mentre questa settimana ha subito un ulteriore crollo del 25% a causa dei licenziamenti stabiliti dall'amministrazione, che decurteranno la forza lavoro del 10%. La compagnia sta probabilmente "pagando" il successo del periodo della pandemia e la conseguente decisione di aumentare la produzione. Adesso che le vendite sono calate, Funko si ritrova con ingente quantitativo di prodotti invenduti da gestire nei suoi magazzini.