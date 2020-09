Funko x PlayStation: ecco i nuovi Pop di God of War, Death Stranding e Horizon

Continua la collaborazione tra Sony e Funko per la realizzazione di nuovi Pop ispirati alle icone delle più apprezzate esclusive PlayStation. Nella nuova ondata di prodotti da collezione troviamo infatti i personaggi visti in God of War, Death Stranding e Horizon Zero Dawn.

I prodotti appena annunciati sono infatti il malvagio Higgs, la coppia di fratelli nani Sindri e Brok (venduti in un singolo pacchetto da due Funko Pop), Aloy in armatura e il Thunderjaw, uno dei nemici robotici visti in Horizon, la cui versione da collezione è di dimensioni molto più generose rispetto a tutte le altre statuine. Negli Stati Uniti è già possibile procedere al preorder di tutti questi oggetti presso un qualsiasi Gamestop, dal momento che si tratta anche in questo caso di prodotti venduti esclusivamente sullo shop online o nei negozi fisici della celebre catena. Attualmente non sappiamo ancora come e quando questi Pop arriveranno in Europa, ma è probabile che si tratti anche in Italia di prodotti disponibili esclusivamente presso i Gamestop.

Avete già dato un'occhiata ai Funko Pop delle Icone PlayStation già disponibili in tutti i Gamestop? Vi ricordiamo inoltre che sono in arrivo anche i Funko Pop ddi Halo Infinite, alcuni dei quali contengono DLC esclusivi per il gioco 343 Industries.