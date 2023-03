Una nuova funziona del firmware 7.0 di PS5 favorisce gli spoiler? I giocatori si lamentano

Una funzionalità del nuovo firmware 7.0 di PlayStation 5 non è stata particolarmente gradita da alcuni giocatori, che hanno accusato la stessa Sony di voler favorire gli spoiler, che invece gli utenti vogliono caldamente evitare.

In particolare la barra di progresso dei giochi è stata criticata da una parte della community, proprio perché la percentuale di completamento equivale ad avere una anticipazione sulla dei singoli videogiochi e quindi Sony dovrebbe permette di nascondere questo dato.

Se è vero che non si tratta di un vero e proprio spoiler e che il rischio di anticipazioni è minimo, è pur vero che la reazione di parte dei giocatori è stata piuttosto sentita e dunque c'è chi si dice realmente preoccupato per il rischio di rovinarsi la sorpresa legata alla longevità con questo sistema. E voi cosa ne pensate? La barra di avanzamento può davvero rappresentare una anticipazione sulla durata di un videogioco o si tratta di un parametro che non ha alcuna influenza? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

Il nuovo firmware 7.0 permette anche di attivare o disattivare gli inviti nei giochi multiplayer su PS5, inoltre arriva il supporto a Discord per la chat vocale su PlayStation 5, una funzionalità quest'ultima richiesta da mesi e finalmente disponibile.