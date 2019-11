Le funzionalità Play Anywhere si estenderanno anche ad Xbox Scarlett?

Con Xbox Play Anywhere, Microsoft ha dato il via nell'ormai lontano 2015 ad un ecosistema completo che unisce Xbox One e PC sotto un'unica bandiera: sarà lo stesso anche per Xbox Scarlett? A questa domanda ha provato a rispondere Phil Spencer in una recente intervista.

"Il nostro obiettivo è quello di consentire l'uso in Cross-Play e la condivisione di obiettivi e salvataggi per i giochi First Party", queste le parole di Spencer riferite ai microfoni di Stevivor. Il responsabile della divisione Xbox crede fortemente nel progetto Play Anywhere e afferma che una simile funzionalità sarebbe dovuta essere presente anche al lancio di Xbox One così da rendere indolore il passaggio agli utenti di Xbox 360, cosa che però non è avvenuta a causa di limiti tecnici dell'infrastruttura.

Come sappiamo Xbox Scarlett sarà retrocompatibile e dunque tutti i titoli acquistati per One dovrebbero funzionare senza problemi sulla nuova console, un gioco Play Anywhere funzionerà quindi su PC, Xbox One S/One X e Xbox Scarlett con tanto di supporto Cross-Play e possibilità di trasferire liberamente salvataggi e obiettivi conquistati.

Spencer non si è sbilanciato ma si è detto molto fiducioso sul fatto che la transazione tra le due piattaforme sarà "morbida" e non troppo traumatica, a differenza di quanto accaduto in passato.